TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO AGNANO-FUORIGROTTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 19 luglio 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione della galleria “Monte Sant’Angelo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Agnano e Fuorigrotta, verso Capodichino, nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 luglio, con orario 23:00-6:00.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Agnano est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria ad Agnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Agnano agli Astroni, via Nuova Agnano, via Terracina, piazza Gabriele D’Annunzio, via Cintia e rientrare sulla Tangenziale a Fuorigrotta. Iinoltre, sarà chiusa la bretella di collegamento Agnano agli Astroni/Tangenziale “Italia 90”, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare a Fuorigrotta.