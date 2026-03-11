TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE CAPODIMONTE

Napoli, 11 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo di Capodimonte, in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade, per consentire attività di adeguamento e miglioramento dello svincolo.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Pozzuoli: Camaldoli;

in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade: Arenella.