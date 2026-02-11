TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO AEROPORTO-SECONDIGLIANO VERSO POZZUOLI

Napoli, 11 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottopasso “viale Ruffo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone ed entrare in Tangenziale a Secondigliano.