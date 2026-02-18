TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE CAPODICHINO AEROPORTO-SECONDIGLIANO VERSO POZZUOLI

Napoli, 18 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, con orario 23:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione sottopasso “viale Ruffo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone ed entrare in Tangenziale a Secondigliano.