TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ARENELLA

Napoli, 12 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, sarà chiuso lo svincolo di Arenella, secondo il seguente programma:

-dalle 23:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio, sarà chiuso in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade;

-dalle 23:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 gennaio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia di utilizzare Camaldoli o Corso Malta.