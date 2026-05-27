TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA FUORIGROTTA
TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA FUORIGROTTA
Roma, 27 maggio 2026 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori alla segnaletica verticale, sarà chiusa Fuorigrotta, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 23:00 di giovedì 28 alle 1:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade.
In alternativa si consiglia di uscire ad Agnano;
-dalle 1:00 alle 6:00 di venerdì 29 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Pozzuoli.
In alternativa si consiglia di uscire ad Agnano.