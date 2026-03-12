TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO LAGO D’AVERNO-ARCO FELICE VERSO CAPODICHINO/AUTOSTRADE
Napoli, 12 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago d’Averno e Arco Felice, verso Capodichino/autostrade.
Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo SS Domitiana, verso Capodichino/autostrade.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Lago d’Averno, percorrere via Montenuovo Licola Patria e rientrare in Tangenziale ad Arco Felice;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo SS Domitiana: Arco Felice.