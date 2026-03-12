TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CAPODICHINO AEROPORTO-SECONDIGLIANO VERSO POZZUOLI
Napoli, 12 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione sottopasso “viale Ruffo”, dalle 23:00 di questa sera, giovedì 12, alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Secondigliano, verso Pozzuoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere via Oreste Salomone e rientrare in Tangenziale allo svincolo di Secondigliano.