TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ARENELLA-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 27 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 27, alle 6:00 di giovedì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade.

Si precisa che saranno chiuse le entrate di Camaldoli e di Capodimonte, verso Capodichino/autostrade e l’entrata di Arenella in entrambe le direzioni, Pozzuoli e Capodichino/autostrade.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenella, percorrere la viabilità ordinaria: via Giacinto Gigante, via Caracciolo, via Salvator Rosa, via Enrico Pessina, via Broggia, via Foria, Piazza Carlo III, via Don Bosco, via Nuova del Campo, via de Giaxa, Corso Umberto Maddalena, con rientro in Tangenziale a Doganella; per la chiusura delle entrate di Camaldoli, Arenella e Capodimonte, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta; per la chiusura dell’entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Camaldoli.