TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO AGNANO-DAMIANI VERSO POZZUOLI

Napoli, 14 luglio 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione degli impianti di esazione, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 14, alle 6:00 di martedì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Agnano e Damiani, verso Pozzuoli.

Contestualmente, saà chiusa l’area di servizio Antica Campana ovest, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Agnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Agnano agli Astroni, via Antonio Beccadelli, via Provinciale San Gennaro, via San Gennaro Agnano, via Solfatara, variante Solfatara, via Adriano Olivetti, via Domitiana, via Montenuovo Licola Patria, via Toiano, via Montenuovo Licola Patria e rientrare in Tangenziale allo svincolo Variante 7/IV Domitiana “Mondragone”.