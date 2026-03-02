TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI FUORIGROTTA
Napoli, 2 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, dalle 23:00 di mercoledì 4 alle 6:00 di giovedì 5 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Fuorigrotta, in entrata verso Capodichino/aeroporto e in uscita per chi proviene da Pozzuoli, per consentire attività di ispezione dello svincolo.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Capodichino: Agnano;
in uscita per chi proviene da Pozzuoli: Vomero.