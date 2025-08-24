TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ZONA OSPEDALIERA-CAMALDOLI VERSO POZZUOLI
Napoli, 24 agosto 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria Vomero ovest, dalle 23:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, verso Pozzuoli, con contestuale chiusura dell’entrata verso Pozzuoli di Arenella.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, percorrere la viabilità ordinaria: via Pietravalle, via Pansini, via Montesano, via Jannelli e rientrare in Tangenziale a Camaldoli.