TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FUORIGROTTA-ITALIA 90 VERSO POZZUOLI

Napoli, 5 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria “Monte Sant’Angelo ovest”, dalle 23:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Italia 90 (bretella di collegamento Via Agnano agli Astroni / Tangenziale), verso Pozzuoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fuorigrotta, percorrere la viabilità ordinaria: via Cintia, via Terracina, via Nuova Agnano, via Agnano agli Astroni e rientrare dalla bretella – “Italia 90” – di collegamento Via Agnano agli Astroni/Tangenziale.