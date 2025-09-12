TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO DOGANELLA-CAPODIMONTE VERSO POZZUOLI

Napoli, 12 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte ovest”, dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli, .

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio “Doganella ovest” e “Scudillo ovest”, situate nel suddetto tratto.

Sarà chiusa anche l’entrata verso Pozzuoli degli svincoli di Doganella/viale Maddalena e Capodichino Aeroporto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, percorrere la viabilità ordinaria: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia e via Capodimonte e rientrare in Tangenziale a Capodimonte;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Capodichino Aeroporto e Doganella/viale Maddalena: Capodimonte.