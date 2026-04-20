TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 20 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”, situata nel suddetto tratto.

Saranno chiusi anche gli svincoli di Capodimonte, in entrata verso Capodichino/autostrade e di Arenella, in entrata in entrambe le direzioni, Capodichino/autostrade e Pozzuoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capodimonte, percorrere la viabilità ordinaria: corso Amedeo di Savoia, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via Sant’Alfonso Maria de Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuova Poggioreale e rientrare in Tangenziale a Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Capodimonte e Arenella, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Camaldoli.