TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPODICHINO AEROPORTO-CAPODIMONTE VERSO POZZUOLI

Napoli, 20 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte ovest” e di manutenzione cavalcavia “Ruffo e Maddalena”, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Capodichino Aeroporto e Capodimonte, verso Pozzuoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Capodichino Aeroporto, Doganella viale Maddalena e Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli.

Contestualmente saranno chiuse le aree di servizio “Doganella ovest” e “Scudillo ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Capodichino Aeroporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Oreste Salomone, via Tangenziale est-ovest, via del Riposo, viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, piazza Carlo III, via Foria, via Santa Teresa degli Scalzi, corso Amedeo di Savoia, via Capodimonte e rientrare in Tangenziale a Capodimonte;

per la chiusura dell’entrata di Capodichino Aeroporto, Doganella viale Maddalena e Corso Malta, verso Pozzuoli: Capodimonte.