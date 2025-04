TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAMALDOLI-VOMERO VERSO POZZUOLI

Napoli, 26 aprile 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ammodernamento del viadotto “Arena Sant’Antonio”, dalle 23:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Vomero, verso Pozzuoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Gabriele Jannelli, via Pigna, via Adolfo Omodeo, via Guido De Ruggiero, il Raccordo Vomero-Via Pigna, il Raccordo Soccavo e rientrare in Tangenziale alla stazione di Vomero.