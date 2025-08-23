TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAMALDOLI-ARENELLA VERSO CAPODICHINO
Napoli, 23 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di manutenzione impianti della galleria “Vomero est”, dalle 23:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, piazza Medaglie D’Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei e rientrare in Tangenziale ad Arenella.