TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAMALDOLI-ARENELLA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 28 agosto 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria Vomero est, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 31 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, piazza Medaglie D’Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei, per rientrare sulla Tangenziale ad Arenella.