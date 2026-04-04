TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARENELLA-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 4 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, dalle 23:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade.

Si precisa che saranno chiuse le entrate in entrambe le direzioni di Arenella, mentre sarà chiusa l’entrata di Capodimonte verso Capodichino/autostrade.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Scudillo est”.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenella, percorrere la viabilità ordinaria: via Giacinto Gigante, via Caracciolo, via Salvator Rosa, via Enrico Pessina, via Broggia, via Foria, Piazza Carlo III, via Don Bosco, via Nuova del Campo, via de Giaxa, Corso Umberto Maddalena, con rientro in Tangenziale a Doganella;

per la chiusura dell’entrata di Arenella e Capodimonte, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Camaldoli.