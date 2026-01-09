TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ARENELLA-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 9 gennaio 2026 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”, dalle 23:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade.

Si precisa che l’entrata di Arenella sarà chiusa in entrambe le direzioni, verso Capodichino e in direzione di Pozzuoli, mentre Capodimonte sarà chiusa in entrata verso Capodichino.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Scudillo est”.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria ad Arenella, percorrere la viabilità ordinaria: via Giacinto Gigante, via Caracciolo, via Salvator Rosa, via Enrico Pessina, via Broggia, via Foria, Piazza Carlo III, via Don Bosco, via Nuova del Campo, via de Giaxa, Corso Umberto Maddalena, con rientro in Tangenziale a Doganella;

per la chiusura dell’entrata di Arenella e di Capodimonte, verso Capodichino/autostrade: Corso Malta;

per la chiusura dell’entrata di Arenella, verso Pozzuoli: Camaldoli.