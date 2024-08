TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO PER DUE ORE NOTTURNE IL TRATTO POZZUOLI-VIA CAMPANA VERSO CAPODICHINO

Napoli, 28 agosto 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori sui cavi della linea elettrica, dalle 4:00 alle 6:00 di giovedì 29 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Pozzuoli e via Campana, verso Capodichino/autostrade.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Pozzuoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Montenuovo Licola Patria, via Domitiana, via Campi Flegrei, via Fascione, via Montebarbaro, variante Solfatara, per rientrare in Tangenziale a Via Campana.