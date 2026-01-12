TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI CAPODIMONTE
TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSA STANOTTE LA STAZIONE DI CAPODIMONTE
Napoli, 12 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione viadotto, dalle 23:00 di questa sera, lunedì 12, alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, in entrata verso Pozzuoli e in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Pozzuoli: Camaldoli;
in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade: Zona Ospedaliera.