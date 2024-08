TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI DOGANELLA

Napoli, 5 agosto 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di rifacimento degli impianti di media tensione, dalle 23:00 di mercoledì 7 alle 6:00 di giovedì 8 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Doganella, in uscita per chi proviene da Capodichino/autostrade.

In alternativa si consiglia di uscire a Corso Malta.