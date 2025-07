TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI ITALIA 90

Napoli, 14 luglio 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire attività di ispezione dei pannelli a messaggio variabile, dalle 23:00 di mercoledì 16 alle 6:00 di giovedì 17 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Italia 90, in entrata in entrambe le direzioni, Capodichino/autostrade e Pozzuoli.

In alternativa si consiglia di entrare ad Agnano.