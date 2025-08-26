TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ARENELLA
Roma, 26 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Arenella, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione impianti dello svincolo.
In alternativa alla chiusura delle uscite e dell’entrata verso Pozzuoli, si consiglia di utilizzare Camaldoli mentre, in alternativa all’entrata verso Capodichino, si potrà utilizzare Corso Malta.
Si ricorda la chiusura del tratto Capodimonte-Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, dalle 23:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 agosto, per lavori di adeguamento e miglioramento della galleria “Capodimonte est”.