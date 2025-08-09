TANGENZIALE DI NAPOLI: ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CAPODIMONTE-CORSO MALTA VERSO CAPODICHINO
Napoli, 9 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Capodimonte e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade, prevista dalle 00:00 alle 6:00 di lunedì 11 agosto.
Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’area di servizio “Scudillo est” e aperte anche le entrate di Capodimonte e di Arenella.