TANGENZIALE DI BOOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 11 BIS CASTENASO RAVENNA VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 11 BIS CASTENASO RAVENNA VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 3 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 SS65 della Futa e lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 12 SS65 della Futa, percorrere la viabilità ordinaria: viale Giovanni II Bentivoglio, via Galeazzo Marescotti, rotonda di Villanova, via Villanova, rotonda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, SS253 San Vitale, via Tosarelli, via Enrico Mattei, rotonda Romano Paradisi, via Larga, rotonda della Leona e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale.