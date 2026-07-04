TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITE OBBLIGATORIE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITE OBBLIGATORIE PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 4 luglio 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 luglio, con orario 00:00-5:00, chi percorre la Tangenziale di Bologna, da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
Dopo l’uscita obbligatoria a Zona Industriale Roveri, rientrare allo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio di Reno/A1.