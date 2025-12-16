TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 16 dicembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, chi percorrere la Tangenziale di Bologna da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 3 Ramo Verde, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 dicembre;
dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 dicembre:
-dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, percorrere il Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale) fino allo svincolo di uscita sulla SS9 via Emilia verso Bologna Centro e da qui rientrare sul Ramo Verde direzione Tangenziale/Casalecchio di Reno.