TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 17 novembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, chi percorre la Tangenziale di Bologna, da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 3 Ramo Verde, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 20 novembre;
-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 22 novembre.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.