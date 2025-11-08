TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 8 novembre 2025 – Per consentire lavori di competenza del Comune di Bologna, nelle tre notti di martedì 11, giovedì 13 e sabato 15 novembre, con orario 00:00-5:00, chi percorre la Tangenziale di Bologna da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
Dopo l’uscita obbligatoria, rientrare allo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1. In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo 11 San Vitale.