TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITA OBBLIGATORIA PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITA OBBLIGATORIA PER CINQUE ORE NOTTURNE SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 18 luglio 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 21 luglio, chi percorre la Tangenziale di Bologna da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, rientrare dallo stesso e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.