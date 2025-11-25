TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO 3 RAMO VERDE
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle due notti di venerdì 28 e sabato 29 novembre, con orario 00:00-5:00, chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 3 Ramo Verde.
Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, rientrare dallo stesso svincolo, per riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.