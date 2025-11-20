TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI

Roma, 20 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia “via del Terrapieno”, di competenza del Comune di Bologna, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 23 novembre, chi percorre la Tangenziale da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

Dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere via del Terrapieno e la rotonda Enrico Brunetti Rodati e rientrare dallo stesso svincolo, per riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.

In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita allo svincolo 11 San Vitale.