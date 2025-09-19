TANGENZIALE DI BOLOGNA: USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 19 settembre 2025 – Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 settembre, con orario 22:00-5:00, chi percorre la Tangenziale di Bologna da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria, si potrà rientrare dallo stesso svincolo 10 e riprendere il proprio itinerario in direzione Casalecchio/A1.