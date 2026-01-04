TANGENZIALE DI BOLOGNA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL BIVIO TRA IL RAMO VERDE E LA TANGENZIALE VERSO BOLOGNA CASALECCHIO

Roma, 4 gennaio 2026 – Alle ore 12:30 circa, sulla Tangenziale di Bologna è stato temporaneamente chiuso il bivio tra il Ramo Verde e la Tangenziale verso Bologna Casalecchio a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3+300.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 3 di Bologna di Autostrade per l’Italia.

In alternativa utilizzare lo svincolo 3a San Giovanni in Persiceto o lo svincolo 4 Via del Triumvirato.