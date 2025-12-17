TANGENZIALE DI BOLOGNA, SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE: RIAPERTO IN ENTRATA DAL 22 DICEMBRE, PERMANE CHIUSURA IN USCITA PER LAVORI ESTERNI ALLA RETE AUTOSTRADALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA, SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE: RIAPERTO IN ENTRATA DAL 22 DICEMBRE, PERMANE CHIUSURA IN USCITA PER LAVORI ESTERNI ALLA RETE AUTOSTRADALE
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 6 Castelmaggiore che era chiuso dallo scorso gennaio, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna “Linea Verde”, tornerà ad essere regolarmente fruibile in entrata verso San Lazzaro di Savona/A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di lunedì 22 dicembre.
Rimarrà, invece, chiuso in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, fino al termine delle lavorazioni sulla viabilità ordinaria.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame.