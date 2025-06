TANGENZIALE DI BOLOGNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO E LO SVINCOLO 8 FIERA IN DIREZIONE BOLOGNA SAN LAZZARO

Roma, 20 giugno 2025 – Alle 11:10 circa, sulla Tangenziale di Bologna, è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 7 Bologna Centro e lo svincolo 8 Fiera in direzione Bologna San Lazzaro, precedentemente chiuso per l’ingresso in carreggiata di una manifestazione di operai FIOM.

Per la stessa causa, sulla A14 Bologna-Taranto è tuttora chiusa l’uscita di Bologna Fiera da entrambe le provenienze.

Inoltre, conseguentemente all’evento, sulla A14 Bologna-Taranto si registrano 10 km di coda di ripercussione nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione Ancona.