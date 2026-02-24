TANGENZIALE DI BOLOGNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 3 E LO SVINCOLO 4
TANGENZIALE DI BOLOGNA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO 3 E LO SVINCOLO 4
RESTA TEMPORANEAMENTE CHIUSO SUL RACCORDO DI CASALECCHIO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA CASALECCHIO E IL BIVIO CON A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO A14
Roma, 24 febbraio 2026 – alle ore 20:45 circa, sulla Tangenziale di Bologna, è stato riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 4 Triumvirato, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 4+800.
Resta temporaneamente chiuso sul Raccordo di Casalecchio il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con A14 Bologna-Taranto verso la A14.
Al momento, sul Raccordo di Casalecchio, in corrispondenza dell’evento il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 2 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il Personale della Direzione 3 tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in transito sul Raccordo di Casalecchio, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale e rientrare in A14 a Bologna Borgo Panigale o a Bologna San Lazzaro.