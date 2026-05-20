TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO 8 FIERA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA SVINCOLO 8 FIERA
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dello svincolo 5 Quartiere Lame, che era prevista dalle 22:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio.
Rimane confermata, come da programma, sulla stessa Tangenziale, la chiusura dello svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 21 maggio, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale e delle barriere di sicurezza.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.