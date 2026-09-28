TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTOTRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 13 SS9 VIA EMILIA VERSO SAN LAZZARO

Roma, 28 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 29 settembre, del tratto compreso tra lo svincolo 12 SS65 della Futa e lo svincolo 13 SS9 via Emilia, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.