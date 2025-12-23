TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE E LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE VERSO SAN LAZZARO/A14
Roma, 23 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 24 dicembre.