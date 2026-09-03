TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS AEROPORTO MARCONI E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS AEROPORTO MARCONI E 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 3 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 4 settembre.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.