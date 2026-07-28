TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE R13 RACCORDO A13/TANGENZIALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE R13 RACCORDO A13/TANGENZIALE
Roma, 28 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le chiusure in modalità alternata del Ramo di immissione sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale (R13), per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto verso la stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova), previste dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 29 luglio.