TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 11 BIS. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 10 E 4 BIS
TANGENZIALE DI BOLOGNA: REGOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLO SVINCOLO 11 BIS. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLI 10 E 4 BIS
Roma, 4 giugno 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dello svincolo 11 bis Castenaso, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 giugno.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure, di seguito indicate, per lavori di manutenzione della segnaletica verticale:
-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 San Vitale;
-dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.