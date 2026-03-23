TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER MANIFESTAZIONE FIERISTICA CHIUSA PER ALCUNE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO 8 FIERA

Roma, 23 marzo 2026 – In considerazione dell’elevato numero di visitatori atteso in avvicinamento al Quartiere Fieristico di BolognaFiere, che ospiterà, da giovedì 26 a domenica 29 marzo, l’edizione 2026 della manifestazione fieristica “Cosmoprof”, in accordo con gli Enti locali, verrà disposta, nelle giornate di giovedì 26 e di venerdì 27 marzo, con orario 8:00-10:00 e 17:00-19:00, la chiusura, sulla Tangenziale di Bologna, dello svincolo 8 Fiera, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro.