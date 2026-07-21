TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 9 SAN DONATO E 8 FIERA VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER MALTEMPO ANNULLATA LA CHIUSURA DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 9 SAN DONATO E 8 FIERA VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 21 luglio 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Tangenziale di Bologna è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 8 Fiera, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio.