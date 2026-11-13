TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA SVINCOLO 11 BIS CASTENASO

Roma, 13 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’entrata e dell’uscita dello svincolo 11 bis Castenaso, che era prevista dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 14 novembre.