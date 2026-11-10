TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: PER MALTEMPO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 10 novembre 2026 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 11 novembre:
-annullata la chiusura svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto;
-annullata la chiusura svincolo 13 San Lazzaro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, sulla Tangenziale di Bologna, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e segnaletica orizzontale, di seguito indicate:
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa o lo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 12 Mazzini, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 13 San Lazzaro.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 12 ALLE 5:00 DI 13 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, in entrata verso la stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene da Bologna città/Asse Attrezzato.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 13 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa o lo svincolo 8 Fiera;
-sarà chiuso lo svincolo 12 Mazzini, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 13 San Lazzaro.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 14 NOVEMBRE
-sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.